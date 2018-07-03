Порошенко рассказал о планах Украины вступить в ЕС до 2025 года

КИЕВ, 3 июл — РИА Новости. Украина стремится стать членом Евросоюза до 2025 года, заявил во вторник президент Украины Петр Порошенко.

"Мы искренне желаем, чтобы в 2025 году, преодолев все препятствия и найдя все компромиссы, Сербия стала членом ЕС. Хочу подчеркнуть, что такая же цель и у украинского народа", — заявил Порошенко в ходе совместного брифинга с президентом Сербии Александром Вучичем.

Киев долгое время добивался предоставления Украине перспективы членства в ЕС. Украинская сторона настаивала на включении этой ремарки в соглашение об ассоциации, однако этого не произошло. Руководство Украины постоянно декларирует, что курс на европейскую и евроатлантическую интеграцию является неизменным, и рассчитывает, что в будущем страна все же станет членом ЕС.

Еврокомиссар по политике соседства и расширению ЕС Йоханнес Хан ранее заявил, что говорить о членстве Украины в Евросоюзе в ближайшие годы нереалистично, Киев должен сконцентрироваться на имплементации соглашения об ассоциации с ЕС.