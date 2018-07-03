У берегов Индонезии произошло землетрясение магнитудой 6,0

МОСКВА, 3 июл — РИА Новости. Землетрясение магнитудой 6,0 произошло у берегов Индонезии, сообщает Национальное управление метеорологии, климатологии и геофизики (BMKG).

Подземные толчки зафиксированы в 16.59 по местному времени (12.59 мск) во вторник. Эпицентр располагался в 240 километрах к северо-западу от островов Сангихе, провинция Северный Сулавеси. Очаг землетрясения залегал на глубине 77 километров.

Информации о жертвах и разрушениях не поступало.

Индонезия находится в самой сейсмически активной зоне планеты и является частью так называемого Тихоокеанского огненного кольца (мощного тектонического разлома). В этом районе земного шара располагаются самые активные тектонические плиты, одна из которых передвигается со скоростью семь сантиметров в год. Ежегодно сейсмологи регистрируют здесь 6-7 тысяч землетрясений магнитудой выше 4,0.