Американский сенатор рассказал, зачем делегация из США приехала в Россию

Сенатор от штата Алабама, председатель комитета Конгресса по ассигнованиям Ричард Шелби после встречи с министром иностранных дел РФ Сергеем Лавровым. 3 июля 2018

Сенатор от штата Алабама, председатель комитета Конгресса по ассигнованиям Ричард Шелби после встречи с министром иностранных дел РФ Сергеем Лавровым. 3 июля 2018

МОСКВА, 3 июл — РИА Новости. Делегация американских конгрессменов приехала в Россию не для того, чтобы обвинять в чем-то РФ, а с целью возобновить диалог, заявил председатель одного из ключевых сенатских комитетов США (по ассигнованиям), республиканец Ричард Шелби.

"Я здесь не нахожусь для того, чтобы обвинять Россию в том или этом. Я здесь нахожусь, чтобы попытаться найти способы улучшения отношений. И полномасштабный и открытый диалог, вы употребили термин "диалог", является полезным для всех нас и во всем мире", — сказал Шелби на встрече с председателем Госдумы Вячеславом Володиным.

Группа американских конгрессменов прибыла в Россию 30 июня и уже провела ряд официальных встреч в Санкт-Петербурге.

Визит делегации парламентариев США в Россию выпал на период, когда Москва и Вашингтон готовятся к первой полноформатной встрече президентов Владимира Путина и Дональда Трампа. Ранее Москву посетил советник Белого дома по национальной безопасности Джон Болтон.