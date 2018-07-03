БРЮССЕЛЬ, 3 июл — РИА Новости, Александр Шишло. Глава самой влиятельной и представительной фракции Европарламента "Европейской народной партии" Манфред Вебер во вторник призвал канцлера Австрии Себастьяна Курца инициировать отказ от принципа единогласия при принятии в Совете ЕС решений по вопросам внешней политики в пользу утверждения квалифицированным большинством.

С 1 июля к Австрии от Болгарии на полгода перешло ротационное председательство в Совете ЕС. Вене предстоит координировать работу отраслевых советов министров стран ЕС, за исключением Совета ЕС по иностранным делам, что является прерогативой главы европейской дипломатии Федерики Могерини.

По мнению Вебера, отказ от принципа единогласия при принятии решений в области внешней политики является единственной возможность сделать Евросоюз полноценным игроком на международной арене.

"(Президент США) Дональд Трамп и (президент РФ) Владимир Путин через несколько дней встречаются в Хельсинки. И мы должны спросить себя: остаемся ли мы все еще партнерами или зрителями? Это важно для нас, важно, чтобы континент оставался сильным. Себастьян (Курц), призывают тебя к тому, чтобы, если мы хотим играть роль на мировой арене, отказаться в Совете от единогласия в пользу квалифицированного большинства. Это — единственный способ оставаться активными в мире", — сказал Вебер, выступая на пленарной сессии Европарламента в Страсбурге.

В ассамблее проходят слушания, посвященные итогам болгарского председательства в ЕС и передаче полномочий Австрии. Трансляцию ведет видеослужба Еврокомиссии.

ЕНП — наиболее влиятельная и крупнейшая политическая партия Европы, представленная во всех институтах Европейского союза, а также в Совете Европы. Партия включает в себя 73 коллективных члена и национальные партии из порядка 40 европейских стран. Представителями ЕНП являются главы Европейского совета, Еврокомиссии и Европарламента Дональд Туск, Жан-Клод Юнкер и Антонио Таяни.