Германия расширит контроль на границах для борьбы с нелегальной миграцией

МОСКВА, 3 июл — РИА Новости. Германия среди прочих мер по противодействию нелегальной миграции расширит дополнительный контроль на границах, заявил во вторник глава фракции ХДС/ХСС в бундестаге Фолькер Каудер.

Ранее министр внутренних дел Германии и председатель Христианско-социального союза (ХСС) Хорст Зеехофер и канцлер ФРГ Ангела Меркель достигли компромиссного решения по вопросу мигрантов. Компромисс предполагает создание в Германии транзитных центров, где мигранты будут находиться непродолжительное время до депортации в другие страны ЕС, где они изначально было зарегистрированы.

"Помимо Австрии мы также будем говорить с Италией и расширим дополнительный контроль на границах", — заявил Каудер в Берлине. Так, например, контроль может включать в себя выборочную проверку документов, удостоверяющих личность.

"Соглашение между ХДС и ХСС для регулирования миграции на границах получило большое одобрение фракции в бундестаге. Хорст Зеехофер и канцлер Ангела Меркель объявили, что его реализация начнется в скорейшем времени", — добавил он.

В пятницу лидеры 28 стран ЕС согласовали заключения по миграции, в которых утверждены концепции создания на добровольной основе контролируемых миграционных центров по приему беженцев на территории Европы, а также "региональных платформ для высадки" мигрантов за пределами Европы. Предполагается, что для создания таких центров необходимо будет заключать отдельные соглашения.

Европа переживает самый серьезный со времен Второй мировой войны миграционный кризис, вызванный, в первую очередь, рядом вооруженных конфликтов и экономических проблем в странах Африки и Ближнего Востока.