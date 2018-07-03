Родственники погибших при крушении A321 подали 30 исков к властям Египта

МОСКВА, 3 июл — РИА Новости. Представители семей погибших при крушении А321 над Синаем подали в египетские суды 30 исков к властям, допустившим теракт, а также к авиа- и страховой компаниям, сообщил РИА Новости во вторник адвокат Давид Кухалашвили.

"Мы подали 30 исков от имени родственников погибших к властям страны, их распределили разным судьям в разных округах. Три их них суд Северного Каира отклонил — разбирательство было похоже на фарс, суд даже не запросил документы о родстве, о степени причиненного вреда. Мы уже подали жалобу в Апелляционный суд Каира", — сказал адвокат.

По его словам, Египет – "не самое хорошее место для подачи иска к властям, независимого суда там нет", но иски были необходимы, чтобы дать им понять, что дело не удастся замять.

"Мы были вынуждены подать иски, ведь срок давности составляет два года и мы не могли ждать выводов расследования, которому конца не видно", — отметил Кухалашвили. По его словам, защита планирует подать к властям еще 45 исков.

Помимо этого, добавил адвокат, поданы иски к авиа- и страховой компаниям: "Сейчас решается вопрос, подсудны ли они египетским судам". Если да, то у родственников погибших есть шанс на компенсации большие, чем положено по российскому законодательству, ведь в Египте, помимо гражданского законодательства, действует суд шариата, также предусматривающего компенсации.

Катастрофа лайнера Airbus A321 "Когалымавиа", разбившегося на Синае 31 октября 2015 года, стала крупнейшей в истории российской и советской авиации. Тогда погибли все находившиеся на борту 217 пассажиров и семь членов экипажа.

Расследование продолжается до сих пор, ФСБ РФ квалифицирует случившееся как теракт. Полеты российских самолетов в Египет, а также туристический поток из РФ после катастрофы были приостановлены.