РФ на переговорах в Токио хочет показать риски в распространении вооружений

МОСКВА, 3 июл — РИА Новости. Российская сторона намерена использовать консультации по стратегической стабильности, которые пройдут 4 июля в Токио, для того чтобы показать риски в сфере контроля за распространением вооружений, заявил журналистам замглавы МИД РФ Сергей Рябков.

"Мы хотели бы сейчас использовать предстоящие консультации для показа рисков, которые возникают и обостряются применительно к системе международных соглашений в сфере контроля над вооружениями и нераспространением", — сказал Рябков.