Отец премьера Польши раскритиковал героизацию УПА* на Украине

ВАРШАВА, 3 июл – РИА Новости. Старейший депутат Сейма Польши, отец премьер-министра Корнель Моравецкий совершенно не согласен с восславлением Украиной националистов времен Второй мировой войны.

Президент Украины Петр Порошенко в мае 2015 года дал "Организации украинских националистов — Украинской повстанческой армии*" статус "борцов за независимость" Украины, а ее участникам — право на соцгарантии.

"Плохими решениями я считаю героизацию УПА* – этот отросток украинского национализма, который был связан с Гитлером, который очень жестоко, очень преступно вел себя во время Второй мировой войны, уничтожал гражданское население, массово уничтожал… Абсолютно не согласен с линией украинских властей, которые строят этим преступникам памятники ", — сказал Моравецкий РИА Новости.

Он отметил, что тот, "кто строит памятники преступникам, сам уничтожает свое будущее". "Не только прошлое, но и будущее. Ни одно преступление не может быть положительным примером", — добавил собеседник агентства.

"Очень правильно сказал глава "Права и справедливости" Ярослав Качиньский: с Бандерой вы в Евросоюз не войдете. Я здесь с ним полностью согласен", — заключил Моравецкий.

Героизация УПА* и ее лидеров — Степана Бандеры и Романа Шухевича — вызывает критику со стороны многих ветеранов Великой Отечественной войны и политиков, обвиняющих бандеровцев в сотрудничестве с нацистами. В частности, общественность призывают не забывать о зверствах бойцов ОУН-УПА* в ходе и после войны, например, о "волынской резне" — массовом уничтожении в 1943 году украинскими националистами польского гражданского населения на Волыни, до сентября 1939 года преимущественно находившейся в составе Польши. По данным исследователей, общее число жертв трагедии колеблется от 36 тысяч до 100 тысяч человек. В Варшаве осуждают позицию Киева по героизации ОУН-УПА*, критикуют регулярные акты вандализма по отношению к польским местам памяти на территории Украины.

*организация запрещена в России

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