Канцлер Австрии высказался за развитие диалога Евросоюза с Россией

БРЮССЕЛЬ, 3 июл – РИА Новости. Канцлер Австрии Себастьен Курц высказался за новые каналы диалога с РФ, представляя во вторник в Европарламенте программу председательства в ЕС.

"Важно, чтобы ЕС действовал в своем ближайшем окружении, способствуя тому, чтобы обстановка у наших границ была более стабильной. Российская агрессия, реакции и санкции на действия, противоречащие международному праву, требуют, чтобы у нас были новые каналы диалога с РФ, нам нужно вести диалог с РФ", — сказал Курц.

В представленной ранее программе австрийского председательства, которое началось 1 июля, Австрия заявляла о намерении работать над развитием отношений с РФ, как одним из ключевых игроков в сфере безопасности и стабильности в Европе.

Заявления о "российской угрозе" периодически звучат из уст западных политиков, чаще всего из прибалтийских стран и Польши. При этом в Москве неоднократно подчеркивали, что Россия никогда не будет нападать на какую-либо из стран НАТО. По словам главы МИД РФ Сергея Лаврова, в НАТО прекрасно знают об отсутствии у Москвы планов нападать на кого-либо, но просто пользуются поводом, чтобы разместить больше техники и батальонов близ российских границ.