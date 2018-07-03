В Киркуке ликвидировали крупнейшую ячейку ИГ*, сообщили СМИ

МОСКВА, 3 июл — РИА Новости. Иракские силовики ликвидировали крупнейшую ячейку террористической группировки "Исламское государство"* (ИГ*, запрещена в РФ) в Киркуке, уничтожив 14 террористов, сообщил местный телеканал Al Sumaria со ссылкой на источники в разведке.

"Силы безопасности провели операцию в провинции Киркук, в ходе которой удалось ликвидировать крупнейшую ячейку ИГ* из 14 человек", — сообщил канал.

Отмечается, что среди нейтрализованных террористов был руководитель этой сети Абу Анас аль-Ираки. Террористы находились в одной из деревень провинции.

"Сеть замешана в ряде убийств, похищений и установке фальшивых КПП в Киркуке. У них найдены карты и планы террористических атак в провинции", — сообщили источники каналу.

Ранее в северной иракской провинции Киркук произошел ряд терактов. В конце июня на трассе Киркук-Дияла были обнаружены тела восьми убитых иракских силовиков, которых террористы ИГ* удерживали в заложниках. В воскресенье 14 человек пострадали в результате трех взрывов рядом со складами избирательных бюллетеней.

Губернатор провинции Киркук Ракан аль-Джабури в феврале сообщал РИА Новости об угрозе от так называемых "спящих ячеек" ИГ* в Киркуке. Иракские власти в конце 2017 года объявили о победе над ИГ*, отметив, что борьба с ячейками продолжится.

*Террористическая организация, запрещенная в России