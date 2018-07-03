Конгрессмен отметил важность диалога России и США

МОСКВА, 3 июл — РИА Новости. Предстоящий в Хельсинки саммит России и США имеет значение: у стран могут быть разногласия, но важно поддерживать диалог, заявил председатель одного из ключевых сенатских комитетов (по ассигнованиям) республиканец Ричард Шелби.

"Мы осознаем, что у нас могут быть некоторые разногласия, но важно поддерживать диалог", — сказал он на встрече американских конгрессменов с главой МИД РФ Сергеем Лавровым.

Шелби добавил, что предстоящая встреча президента США Дональда Трампа и российского лидера Владимира Путина в Хельсинки "имеет значение".

Группа американских конгрессменов прибыла в Россию 30 июня и уже провела ряд официальных встреч в Санкт-Петербурге. Во вторник, после переговоров с главой российского МИД сенаторы и члены палаты представителей конгресса США проведут консультации с российскими коллегами из Совета Федерации и Государственной Думы. Последняя встреча по просьбе американской стороны пройдет в закрытом режиме.

Визит делегации парламентариев США в Россию выпал на период, когда Москва и Вашингтон готовятся к первой полноформатной встрече президентов Владимира Путина и Дональда Трампа. Ранее Москву посетил советник Белого дома по национальной безопасности Джон Болтон.