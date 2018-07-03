Саакашвили предложил обменять Медведчука на заключенных в России украинцев

КИЕВ, 3 июл — РИА Новости. Экс-президент Грузии, бывший губернатор Одесской области Михаил Саакашвили предложил арестовать лидера общественного движения "Украинский выбор — право народа", представителя Киева в гуманитарной подгруппе по Донбассу Виктора Медведчука для дальнейшего его обмена на украинцев, находящихся в российских тюрьмах.
В понедельник первый вице-спикер Верховной рады Ирина Геращенко назвала фамилии 23 россиян, которых Украина готова передать России в обмен на осужденных в РФ украинцев. Ранее президент РФ Владимир Путин сообщал, что обсуждал с украинским коллегой Петром Порошенко вопрос выдачи задержанных, включая судьбу руководителя портала РИА Новости Украина Кирилла Вышинского. Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова сообщила, что "разговаривала по телефону с Денисовой, уполномоченным Верховной рады Украины, по поводу обмена списками".
"Его (Виктора Медведчука – ред.) нужно немедленно арестовать", — написал Саакашвили на своей странице в Facebook, выразив уверенность, что после этого Москва начнет "договариваться об обмене заложниками".
В ноябре 2017 года Медведчук обратился к президенту РФ Владимиру Путину с просьбой поддержать предложение об обмене пленными между Киевом и самопровозглашенными республиками Донбасса. После этого состоялся самый масштабный за время конфликта в Донбассе и первый за 15 месяцев обмен пленными. Позднее Порошенко заявил, что Медведчук показал себя самым эффективным переговорщиком по обмену пленными в Донбассе.