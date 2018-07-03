Саакашвили предложил обменять Медведчука на заключенных в России украинцев

КИЕВ, 3 июл — РИА Новости. Экс-президент Грузии, бывший губернатор Одесской области Михаил Саакашвили предложил арестовать лидера общественного движения "Украинский выбор — право народа", представителя Киева в гуманитарной подгруппе по Донбассу Виктора Медведчука для дальнейшего его обмена на украинцев, находящихся в российских тюрьмах.

В понедельник первый вице-спикер Верховной рады Ирина Геращенко назвала фамилии 23 россиян, которых Украина готова передать России в обмен на осужденных в РФ украинцев. Ранее президент РФ Владимир Путин сообщал, что обсуждал с украинским коллегой Петром Порошенко вопрос выдачи задержанных, включая судьбу руководителя портала РИА Новости Украина Кирилла Вышинского. Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова сообщила, что "разговаривала по телефону с Денисовой, уполномоченным Верховной рады Украины, по поводу обмена списками".

"Его (Виктора Медведчука – ред.) нужно немедленно арестовать", — написал Саакашвили на своей странице в Facebook, выразив уверенность, что после этого Москва начнет "договариваться об обмене заложниками".

При этом он призвал общественность писать на страницах главы МВД Украины Арсена Авакова, генпрокурора Юрия Луценко, секретаря СНБО Александра Турчинова и президента Украины Петра Порошенко в социальных сетях требование арестовать Медведчука. Журналистов он призвал это делать во время пресс-конференций и брифингов, а политиков попросил призвать своих сторонников к аналогичным действиям.

В ноябре 2017 года Медведчук обратился к президенту РФ Владимиру Путину с просьбой поддержать предложение об обмене пленными между Киевом и самопровозглашенными республиками Донбасса. После этого состоялся самый масштабный за время конфликта в Донбассе и первый за 15 месяцев обмен пленными. Позднее Порошенко заявил, что Медведчук показал себя самым эффективным переговорщиком по обмену пленными в Донбассе.