Отец премьера Польши назвал ошибочным и мелочным снос советских памятников

ВАРШАВА, 3 июл – РИА Новости. Старейший депутат сейма Польши, отец действующего премьер-министра Корнель Моравецкий считает ошибочным и мелочным решение о демонтаже памятников советским солдатам, погибшим при освобождении Польши.

Моравецкий — один из семи депутатов, которые голосовали против скандального законопроекта.

"Я считаю, что была сделана ошибка. Это мелочность. Я был против этого. Этот вопрос очень важен в отношениях Польши и России. Он достаточно символичен", — сказал Моравецкий в интервью РИА Новости.

Собеседник агентства не склонен связывать освобождение Польши от фашизма и социалистический строй, который установился в стране после Второй мировой войны. "Даже если они и насаждали коммунизм. Не о том речь. Коммунизм они насаждали, но это было другое. Коммунизм принес нам несвободу, но не хватило бы нашей Польше сил, чтобы освободиться от немцев", — сказал он.

"Я хотел бы, чтобы в этом вопросе мы стали на путь потепления отношений между Польшей и Россией", — заключил депутат.

Поправки в закон о запрете пропаганды коммунизма или иного тоталитарного строя вступили в Польше в силу минувшей осенью. Закон предполагает, в числе прочего, снос советских памятников. По подсчетам Института национальной памяти Польши, он коснется более чем 450 памятников по всей стране, 230 из которых — это памятники солдатам Красной армии. Все подпадающие под закон памятники должны быть убраны из общественных мест в течение 12 месяцев. При этом данный закон не касается кладбищ и мест захоронения. Глава МИД России Сергей Лавров ранее заявлял, что в Польше ведется война с памятниками и "сознательно, последовательно, масштабно насаждается русофобия в качестве национальной идеи".