Варшава недооценивает значение России, заявил отец премьера Польши

ВАРШАВА, 3 июл – РИА Новости. Польское руководство недооценивает значение России, считает старейший депутат сейма страны и отец действующего премьер-министра Корнель Моравецкий.

В своей программной речи перед утверждением сеймом его кандидатуры на должности премьер-министра Матеуш Моравецкий ничего не сказал об отношениях Польши с Россией.

"Да. Я это заметил. И это, по моему мнению, было ошибкой. Многие наши друзья и партнеры понимают важность России в мире и необходимости налаживать с ней отношения", — сказал Моравецкий-старший РИА Новости.

"Я знаю, что планируется встреча президента США Трампа с президентом России Путиным, и удивляюсь, почему президент Трамп может встречаться с президентом Путиным, а президент Дуда даже не пытался договориться об этом с российским президентом. Это меня удивляет", — добавил собеседник агентства.

Он отметил стратегическую важность России для Евросоюза. "Практические, экономические отношения очень важны. Но я считаю, что Россия в стратегической перспективе очень нужна Европе, а Европа нужна России. Речь не только о Польше. Но Польша, по моему мнению, является таким естественным мостом на восток для Западной Европы и естественным мостом на запад для России", — заявил Моравецкий.