Отец премьера Польши посоветовал сыну наладить отношения с Россией

ВАРШАВА, 3 июл – РИА Новости. Отец премьер-министра Польши Матеуша Моравецкого, старейший депутат сейма Корнель Моравецкий посоветовал сыну наладить отношения с Россией.

"Я очень огорчен тем, что и польское правительство, и польские СМИ, а можно сказать, что и польские элиты в большой степени настраивают поляков против россиян", — заявил Моравецкий в интервью РИА Новости. Также он сказал, что подобные действия есть и с российской стороны.

По его словам, такое положение дел "обидно для наших двух великих народов".

"Оба наши народа имели очень сложные исторические судьбы. В свое время все мы сражались за гегемонию, и Россия выиграла эту битву. Тем не менее, я считаю, что в интересе и наших народов, и в интересе Европы и даже в интересе всего мира улучшение отношений между Польшей и Россией. Я бы этого очень хотел. Я не знаю, как это сделать, но мне кажется, что важен каждый шаг и каждый жест", — добавил он.

Моравецкий также выразил сожаление по поводу того, что Владимир Путин после победы на мартовских выборах так и не дождался поздравлений от официальной Варшавы.

"Я хотел бы просить президента Путина, чтобы, когда у нас проходят какие-то изменения, выборы, он обратил внимание на это, чтобы подобный жест открытости в отношении поляков высказал", — добавил он.

Кроме того, депутат отметил, что польское руководство недооценивает значение России. По его мнению, Россия в стратегической перспективе очень нужна Европе, а Европа нужна России.

"Думаю, что мы, поляки, равно как и вы, россияне, не хотим находиться в состоянии враждебности, а хотим быть в дружественных отношениях", — подчеркнул Моравецкий.