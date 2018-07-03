В Раде готовы рассмотреть предложения России по обмену Вышинского

КИЕВ, 3 июл — РИА Новости. Первый вице-спикер Верховной рады Ирина Геращенко заявила, что Киев рассмотрит предложение об обмене арестованного на Украине журналиста Кирилла Вышинского, если оно поступит.
Накануне Геращенко назвала фамилии 23 россиян, которых Киев готов передать в обмен на осужденных украинцев, однако Вышинского в нем нет. Она утверждает, что его никогда не предлагали к обмену.
Ранее Владимир Путин сообщал, что обсуждал с Петром Порошенко вопрос выдачи задержанных, в том числе Вышинского. Занималась этим и уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова.
Ранее зампред комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Алексей Кондратьев выразил надежду, что Вышинского обменяют на одного из осужденных в России украинских граждан. По его словам, если есть хоть малейшая надежда на спасение журналиста от незаконного преследования, ею надо воспользоваться.
Дело Кирилла Вышинского
В мае в Киеве задержали руководителя портала РИА Новости Украина Кирилла Вышинского. Его обвиняют в госизмене и поддержке ДНР и ЛНР, журналисту грозит до 15 лет лишения свободы.
Защита обжаловала арест журналиста, однако суд отклонил апелляцию. Во время заседания Вышинский обратился за помощью к Путину. Также он заявил, что откажется от украинского гражданства.