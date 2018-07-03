В Раде готовы рассмотреть предложения России по обмену Вышинского

Кирилл Вышинский во время рассмотрения апелляции на арест в Херсонском суде. 1 июня 2018

Кирилл Вышинский во время рассмотрения апелляции на арест в Херсонском суде. 1 июня 2018

КИЕВ, 3 июл — РИА Новости. Первый вице-спикер Верховной рады Ирина Геращенко заявила, что Киев рассмотрит предложение об обмене арестованного на Украине журналиста Кирилла Вышинского, если оно поступит.

"Она (Москва. — Прим. ред.) должна сделать соответствующее предложение украинской стороне, и мы с удовольствием его рассмотрим", — уточнила вице-спикер на политическом шоу "Свобода слова" телеканала ICTV

Накануне Геращенко назвала фамилии 23 россиян, которых Киев готов передать в обмен на осужденных украинцев, однако Вышинского в нем нет. Она утверждает, что его никогда не предлагали к обмену.

Ранее Владимир Путин сообщал, что обсуждал с Петром Порошенко вопрос выдачи задержанных, в том числе Вышинского. Занималась этим и уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова.

"Эксперты и неправительственные организации <…> обращают внимание, что в обнародованном списке нет фамилии Вышинского. Объясняю: мы обнародовали списки лиц, которых регулярно включают в свои требования ОРДЛО (отдельные районы Донецкой и Луганской областей. — Прим. ред.). Фамилии других россиян, в том числе Вышинского, никогда не назывались ни представителями ОРДЛО, ни россиянами, ни в Минске, ни в других форматах", — также написала Геращенко на Facebook

Ранее зампред комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Алексей Кондратьев выразил надежду, что Вышинского обменяют на одного из осужденных в России украинских граждан. По его словам, если есть хоть малейшая надежда на спасение журналиста от незаконного преследования, ею надо воспользоваться.

Дело Кирилла Вышинского

В мае в Киеве задержали руководителя портала РИА Новости Украина Кирилла Вышинского. Его обвиняют в госизмене и поддержке ДНР и ЛНР, журналисту грозит до 15 лет лишения свободы.

Владимир Путин назвал ситуацию беспрецедентной. В МИД отметили, что это произвол, Москва направила Киеву ноты протеста с требованием прекратить насилие над представителями прессы. Акция в поддержку Вышинского прошла перед зданием украинского посольства в Москве.

Защита обжаловала арест журналиста, однако суд отклонил апелляцию. Во время заседания Вышинский обратился за помощью к Путину. Также он заявил, что откажется от украинского гражданства.