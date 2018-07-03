Австрия готова к защите южной границы после соглашения ФРГ о мигрантах

ВЕНА, 3 июл – РИА Новости. Правительство Австрии готово предпринять меры по защите южной границы страны после достигнутой в Германии договоренности по вопросу мигрантов, говорится в совместном заявлении канцлера Австрии Себастьяна Курца, вице-канцлера Хайнца-Кристиана Штрахе и главы МВД страны Герберта Кикля.

Ранее председатель Христианско-социального союза (ХСС) Хорст Зеехофер заявил, что партии удалось достичь соглашения с Христианско-демократическим союзом (ХДС) во главе с канцлером Германии Ангелой Меркель по вопросу мигрантов, добавив, что он хочет остаться на посту министра внутренних дел ФРГ.

"Договоренность ХДС и ХСС говорит о том, что Германия намерена ввести национальные меры для борьбы с миграционными потоками. Если эта договоренность станет позицией правительства Германии, мы будем вынуждены действовать, чтобы избежать ущерба для Австрии и ее населения. Федеральное правительство готово к мерам по защите наших южных границ", — говорится в заявлении.

Также отмечается, что австрийские власти ожидает быстрого прояснения позиции правительства ФРГ.

В пятницу лидеры 28 стран ЕС согласовали заключения по миграции, в которых утверждены концепции создания на добровольной основе контролируемых миграционных центров по приему беженцев на территории Европы, а также "региональных платформ для высадки" мигрантов за пределами Европы. Предполагается, что для создания таких центров необходимо будет заключать отдельные соглашения.