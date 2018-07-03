Сеул и Пхеньян обменялись списками кандидатов для встреч разделенных семей

ТОКИО, 3 июл — РИА Новости, Ксения Нака. Южная Корея и КНДР обменялись списками людей, которые смогут принять участие во встречах разделенных Корейской войной семей, сообщило агентство Ренхап со ссылкой на южнокорейский Комитет Красного Креста.
Первая встреча разделенных семей состоялась в 1985 году, затем возник длительный перерыв до 2000 года, когда после первого межкорейского саммита встречи были возобновлены. С 2000 до 2015 год, когда они вновь были прерваны из-за ухудшения отношений между Севером и Югом, было проведено 200 таких встреч.
Во вторник Северная Корея также передала свой список, который включает 200 человек. К 25 июля, как ожидается, после необходимого согласования стороны обменяются окончательными списками из 100 человек, которые и примут участие во встрече.
Страна была расколота надвое после освобождения от японского колониального господства в 1945 году. На севере под эгидой СССР была образована социалистическая Корейская Народно-Демократическая Республика, а на юге при поддержке США — капиталистическая Республика Корея. После войны 1950-1953 годов, окончившейся лишь подписанием соглашения о перемирии, многие родители и их дети, братья и сестры оказались по разные стороны от разделившей их военно-демаркационной линии.