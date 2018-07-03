Сеул и Пхеньян обменялись списками кандидатов для встреч разделенных семей

ТОКИО, 3 июл — РИА Новости, Ксения Нака. Южная Корея и КНДР обменялись списками людей, которые смогут принять участие во встречах разделенных Корейской войной семей, сообщило агентство Ренхап со ссылкой на южнокорейский Комитет Красного Креста.

Ранее сообщалось, что Южная Корея подготовила список из 250 семей, выбранных по состоянию здоровья и в зависимости от желания участвовать во встречах из предварительно отобранных методом компьютерной выборки 500 семей. Встречи разделенных семей планируется провести 20-26 августа.

Первая встреча разделенных семей состоялась в 1985 году, затем возник длительный перерыв до 2000 года, когда после первого межкорейского саммита встречи были возобновлены. С 2000 до 2015 год, когда они вновь были прерваны из-за ухудшения отношений между Севером и Югом, было проведено 200 таких встреч.

Во вторник Северная Корея также передала свой список, который включает 200 человек. К 25 июля, как ожидается, после необходимого согласования стороны обменяются окончательными списками из 100 человек, которые и примут участие во встрече.

В 1988 году в Южной Корее было зарегистрировано 132 тысячи человек, которые выразили желание встретиться со своими родственниками, оказавшимися на Севере после Корейской войны. На сегодняшний день это число сократилось более чем вполовину – до 57 тысяч.

Страна была расколота надвое после освобождения от японского колониального господства в 1945 году. На севере под эгидой СССР была образована социалистическая Корейская Народно-Демократическая Республика, а на юге при поддержке США — капиталистическая Республика Корея. После войны 1950-1953 годов, окончившейся лишь подписанием соглашения о перемирии, многие родители и их дети, братья и сестры оказались по разные стороны от разделившей их военно-демаркационной линии.