В МИД Польши обеспокоены возможностью перезагрузки отношений России и США

ВАРШАВА, 3 июл — РИА Новости. Возможность перезагрузки отношений России и США после переговоров президентов двух стран Владимира Путина и Дональда Трампа вызывает беспокойство, заявил глава МИД Польши Яцек Чапутович.

Встреча Путина и Трампа пройдет в Хельсинки 16 июля.

"В целом переговоры, желание президента Владимира Путина убедить президента Трампа изменить политику не заслуживает критики, но посмотрим, какой будет эффект", — заявил Чапутович, которого цитирует агентство PAP. Министр отметил, что говорить о возможных результатах встречи пока преждевременно.

На вопрос о том, не боится ли он, что встреча президентов США и России может стать предпосылкой для перезагрузки отношений Вашингтона и Москвы, глава МИД Польши признал, что "некоторое беспокойство является обоснованным". "Поэтому хорошо, что европейские государства поддерживали санкции (в отношении России) и США тоже здесь", — сказал он.