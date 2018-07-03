Финские СМИ пишут о четырех возможных местах встречи Путина и Трампа

ХЕЛЬСИНКИ, 3 июл — РИА Новости. Российский и американский президенты Владимир Путин и Дональд Трамп, которые проведут переговоры в Финляндии 16 июля, могут встретиться в одном из четырех мест Хельсинки и его пригородов, пишет во вторник газета Ilta-lehti.

Первым вариантом газета называет правительственную резиденцию Кёнигстед (Königstedt) в пригороде финской столицы — городе Вантаа. Усадьба находится в нескольких минутах от столичного аэропорта, подходит с точки зрения безопасности, организации движения, расположена вдали от городской суеты и центра Хельсинки. В 2018 году именно здесь прошли важные международные встречи: переговоры делегаций КНДР и США, встреча начальника Генштаба ВС РФ Валерия Герасимова и председателя Объединенного комитета начальников штабов ВС США Джозефа Данфорда.​

Вторым вариантом рассматривается резиденция финского президента Саули Ниинистё — Мянтюниеми, расположенная в Хельсинки, но также на удалении от центра. Резиденция насчитывает три основных здания: жилое — площадью около 680 квадратных метров, административное — около 916 и офисное — 416. Также на территории есть собственные жилые пространства президента Ниинистё, его канцелярии, складские и технические помещения. Газета отмечает, что организовать встречу Трампа и Путина на этой площадке возможно в более сжатые сроки, чем на других объектах.

Königstedtin kartano, Mäntyniemi… — Onko joku näistä Trumpin ja Putinin tapaamispaikka? https://t.co/p09lITZkD5 — Iltalehti (@iltalehti_fi) 3 июля 2018 г.

Третьим вариантом называется отель Hilton Helsinki Kalastajatorppa, расположенный на берегу моря, примерно в 15 минутах езды от центра Хельсинки. В 2014 году в этом отеле прошла встреча премьер-министров северных стран, а в 2012 году состоялась встреча глав европейских стран, где обсуждался кризис в Греции. На текущий момент в отеле нет свободных номеров на 16 июля, рассказали РИА Новости в отделе бронирования.

Последним вариантом газета рассматривает Президентский дворец в самом центре Хельсинки. Площадь здания — около 3 тысяч квадратных метров, ежегодно в нём проходит специальный приём в честь Дня независимости, гостями которого становятся тысячи человек. Основной проблемой данной площадки может стать её расположение, пишет газета, однако отмечает, что встреча президентов США и СССР Джорджа Буша и Михаила Горбачева в сентябре 1990 года проходила именно здесь.

В Кремле сообщили, что на саммите президенты намерены обсудить перспективы дальнейшего развития двусторонних отношений, актуальные вопросы международной повестки дня. Это будет первая полноформатная встреча лидеров двух стран без привязки к саммитам. Год назад Путин и Трамп впервые встретились в Гамбурге на полях G20, затем кратко пообщались во Вьетнаме в ноябре 2017 года на саммите АТЭС.