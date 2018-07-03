В Японии три человека погибли от жары за неделю

ТОКИО, 3 июл — РИА Новости, Ксения Нака. Необычно рано начавшаяся жара в Японии вызвала резкий рост числа пострадавших от теплового удара, с 25 июня по 1 июля было госпитализировано 3473 человека, сообщило управление пожарной охраны, в ведении которого находится служба скорой помощи.

Три человека погибли от жары. Более 50% пострадавших – люди старше 65 лет. Некоторым из них требуется госпитализация до трех недель. Всего же число пострадавших от теплового удара выросло в 5,2 раза по сравнению с прошлой неделей.

В конце прошлой недели, 29 июня, в районе Канто, где находится Токио, закончился сезон так называемых "сливовых дождей" — сезона, который обычно завершается 22 июля. В этот период обычно в Японии стоит влажная и дождливая погода и умеренная жара. Столь раннее завершение сезона дождей стало первым за все время ведения подобной статистики. Это означает, что, скорее всего, жаркая летняя погода продержится в Японии на один месяц дольше обычного.