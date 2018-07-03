Власти Таиланда рассказали о состоянии спасенных в пещере школьников

Члены семьи смотрят на фотографии пропавших мальчиков, которые сделали спасатели-дайверы в пещере, когда все члены детской футбольной команды и их тренер были найдены живыми. 2 июля 2018

Члены семьи смотрят на фотографии пропавших мальчиков, которые сделали спасатели-дайверы в пещере, когда все члены детской футбольной команды и их тренер были найдены живыми. 2 июля 2018

БАНГКОК, 3 июл – РИА Новости. Состояние 12 школьников, игроков местной юниорской футбольной команды, и их тренера, найденных в понедельник в затопленной пещере на севере Таиланда после 10 дней поисков, удовлетворительное, заявил журналистам во вторник губернатор таиландской провинции Чианграй Наронгсак Осоттханакон, руководящий операцией.

Масштабная поисково-спасательная операция по розыску и выводу на поверхность 12 подростков из местной юниорской футбольной команды и их тренера, зашедших 23 июня в семикилометровую пещеру Тхам Луанг и отрезанных от выхода из нее внезапным наводнением, продолжалась 10 дней.

"Никто из 13 человек, найденных вчера в пещере в результате поисковой операции, не испытывает серьезных проблем со здоровьем. Они, конечно, на момент, когда их нашли спасатели, были измождены голодом и жаждой, однако их состояние удовлетворительное, серьезных проблем нет", — сказал губернатор, чье выступление транслировал в прямом эфире телеканал Thai PBS.

Он добавил, что получил неофициальный доклад врачей, работающих сейчас в пещере со спасенными детьми.

"По шкале медицинского состояния от красного до зеленого цвета, состояние большинства членов группы описывается в докладе, как "зеленое", и только у нескольких человек, как "желтое". Врачи делают все, чтобы помочь детям как можно скорее восстановить силы, чтобы они могли покинуть пещеру. С ними все время находятся врачи и боевые пловцы, которые их нашли", — добавил он.

Также губернатор сообщил, что еще одна группа врачей с дополнительным спецпитанием и медикаментами отправилась во вторник в дальнюю камеру пещеры, в которой находятся найденные подростки.

"Это долгий путь, он занимает около шести часов даже сегодня, когда на всем пути расчищены завалы, образовавшиеся во время наводнения, и расширены проходы", — уточнил Осоттханакон.