Вулкан Агунг на острове Бали выбросил столб пепла на высоту двух километров

МОСКВА, 3 июл — РИА Новости. Вулкан Агунг на индонезийском острове Бали выбросил столб пепла на высоту двух километров, сообщает газета Jakarta Post.

По данным издания, выброс лавы и пепла был зафиксирован в понедельник в 21:04 по местному времени (16:04 мск). Как сообщили сейсмологи, извержение вулкана продолжалось чуть более семи минут. Еще одно извержение произошло во вторник в 04:13 по местному времени (23:13 мск понедельник). При этом вулкан вновь выбросил столб пепла на высоту двух километров.

"Извержение носило стромболианский характер, при котором был слышен звук взрыва", — заявил представитель Вулканологического и геологического центра по уменьшению опасности стихийных бедствий (PVMBG) Деви Камил.

Извержение вулкана спровоцировало лесные пожары на расстоянии двух километров от вершины вулкана. Как сообщает издание, последнее извержение стало самым сильным с начала активности вулкана, зафиксированного в ноябре прошлого года. По некоторым данным, люди, проживающие недалеко от Агунга, покинули свои дома.

"Люди должны покинуть районы и избегать какой-либо деятельности в радиусе четырех километров от вершины вулкана Агунг", — сообщается в пресс-релизе сейсмологической службы.