Вулкан Агунг на острове Бали выбросил столб пепла на высоту двух километров

МОСКВА, 3 июл — РИА Новости. Вулкан Агунг на индонезийском острове Бали выбросил столб пепла на высоту двух километров, сообщает газета Jakarta Post.
"Извержение носило стромболианский характер, при котором был слышен звук взрыва", — заявил представитель Вулканологического и геологического центра по уменьшению опасности стихийных бедствий (PVMBG) Деви Камил.
Извержение вулкана спровоцировало лесные пожары на расстоянии двух километров от вершины вулкана. Как сообщает издание, последнее извержение стало самым сильным с начала активности вулкана, зафиксированного в ноябре прошлого года. По некоторым данным, люди, проживающие недалеко от Агунга, покинули свои дома.
"Люди должны покинуть районы и избегать какой-либо деятельности в радиусе четырех километров от вершины вулкана Агунг", — сообщается в пресс-релизе сейсмологической службы.
Mount Agung is keeping us busy and alert these days. Keep in mind Bali is safe, except from a 4km evac zone around the crater.— Roy Suer 🇪🇺 (@roysuer) 3 июля 2018 г.
Bali is safe!
Amazing photo by @emocean.one #agung #bali pic.twitter.com/6wWIb9PspH