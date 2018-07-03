В Непале внедорожник упал в реку, погибли шестеро индийцев

НЬЮ-ДЕЛИ, 3 июл — РИА Новости. Шестеро граждан Индии погибли в результате крупного ДТП, которое произошло в ночь на вторник в зоне Коси на востоке Непала, сообщает местная полиция.

Согласно ее данным, инцидент произошел вблизи непальско-индийской границы. Внедорожник, внутри которого находились индийцы, по неизвестной причине упал в реку.

"Трое пассажиров погибли на месте, еще столько же скончались спустя некоторое время от тяжелых травм. Еще четыре человека, включая водителя автомобиля, получили ранения", — говорится в сообщении.

К настоящему времени водитель внедорожника взят под арест. Полиция ведет расследование случившегося.