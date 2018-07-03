В Азербайджане поезда задерживаются после масштабного блэкаута

БАКУ, 3 июл – РИА Новости. Задержки в движении пассажирских поездов из регионов Азербайджана в Баку наблюдаются во вторник из-за аварии на Мингячевирской ТЭС, сообщили РИА Новости в компании "Азербайджанские железные дороги".

Ранее стало известно о масштабном отключении света в Азербайджане после того, как в городе Мингячевир в центре страны на тепловой электростанции произошел взрыв и начался пожар. По данным МЧС страны, никто не пострадал. Глава компании "Азерэнержи" Этибар Пирвердиев сообщал, что к аварии привела жара.

"Авария на Мингячевирской ТЭС в ночь со второго на третье июля повлияла на движение поездов из районов Азербайджана в Баку. В движении пассажирских поездов наблюдаются задержки", — проинформировал представитель железнодорожной компании.