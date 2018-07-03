В Японии почти 40 тысяч человек получили рекомендации эвакуироваться

ТОКИО, 3 июл — РИА Новости, Ксения Нака. Власти в четырех префектурах юго-западного острова Кюсю рекомендовали эвакуацию 38 тысячам человек из-за влияния тайфуна "Прапирун", которому в Японии присвоен порядковый номер 7, сообщила телекомпания NHK.

Рекомендации распространяются на жителей префектур Кагосима, Кумамото, Фукуока и Миядзаки.

Тайфун огибает Японский архипелаг со стороны Японского моря. Его продвижение несет с собой ливневые дожди и шквалистый ветер. Так, в префектуре Окинава зафиксировано выпадение 184 миллиметров осадков за три часа. Главное метеоуправление страны считает, что это самый сильный дождь в этом районе за последние 50 лет.

В настоящее время давление в центре тайфуна составляет 960 гектопаскалей, скорость ветра в центре – 35 метров в секунду, при порывах до 50.

Метеорологи предупреждают о возросшей опасности оползней и разливов рек и призывают население без необходимости не выходить на улицу.