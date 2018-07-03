Роспотребнадзор предупредил о вспышке дифтерии на Украине

МОСКВА, 3 июл — РИА Новости. Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) считает, что Украине в 2018 и 2019 годах грозит вспышка дифтерии, сообщает Роспотребнадзор.

"Первые два случая дифтерии на территории Луганской области, находящейся под контролем Украины, зарегистрированы с начала 2018 года. Однако серологические исследования, которые необходимы для подтверждения диагноза, не проводятся", — отмечается на сайте ведомства.

Сообщается, что, по данным ВОЗ, за последние три года Украина испытывает острую нехватку вакцины против дифтерии и кори, что неизбежно приведет к эпидемиологическим осложнениям.

Роспотребнадзор напоминает, что главной профилактической мерой является иммунизация. В России прививки против этой инфекции проводятся в рамках национального календаря, охваты в последние годы составляют более 98% при рекомендованном ВОЗ уровне не менее 95%.