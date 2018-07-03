МОСКВА, 3 июл — РИА Новости. Отбывающий наказание в американской тюрьме российский бизнесмен Виктор Бут поделился впечатлениями от просмотра футбольного матча Россия-Испания, его сообщение опубликовала его супруга Алла Бут на своей странице в Facebook.
Ранее Бут, отбывающий в США 25-летний тюремный срок по обвинению в подготовке сговора с целью убийства американцев и материальной поддержки терроризма, рассказал корреспонденту РИА Новости, что заключенные американской тюрьмы смотрят по телевидению матчи чемпионата мира по футболу из России каждый день.
"Испаноговорящие каналы показали интервью с игроками сборной Испании, после окончания матча. Игроки говорят, что проиграли потому, что русских болельщиков было слишком много, и они так орали, что запугали своими воплями всех игроков. Ввели в эмоциональный стресс. Поэтому они и проиграли. Боялись", — процитировала Алла Бут комментарий мужа.
Его судили на основании диктофонных записей его разговора с платными агентами спецслужб США, выдававшими себя за колумбийских коммунистических повстанцев, и показаний одного свидетеля, присутствовавшего при разговоре. Бута обвиняли в подготовке сговора с целью убийства американских граждан и военнослужащих, материальной поддержке терроризма и незаконном обороте средств противовоздушной обороны. Никаких реальных действий, связанных с содержанием обвинений, Бут не совершал, и это было признано на суде.
К настоящему моменту россиянин находится в тюрьме более 10 лет. Два года из этого срока он провел в таиландских тюрьмах и восемь – в американских.