МОСКВА, 3 июл — РИА Новости. Отбывающий наказание в американской тюрьме российский бизнесмен Виктор Бут поделился впечатлениями от просмотра футбольного матча Россия-Испания, его сообщение опубликовала его супруга Алла Бут на своей странице в Facebook.

В воскресенье футболисты сборной России одержали сенсационную победу над командой Испании в 1/8 финала чемпионата мира. Встреча, прошедшая в "Лужниках" в российской столице, завершилась в серии пенальти со счетом 4:3 (основное и дополнительное время — 1:1).

Ранее Бут, отбывающий в США 25-летний тюремный срок по обвинению в подготовке сговора с целью убийства американцев и материальной поддержки терроризма, рассказал корреспонденту РИА Новости, что заключенные американской тюрьмы смотрят по телевидению матчи чемпионата мира по футболу из России каждый день.

"Испаноговорящие каналы показали интервью с игроками сборной Испании, после окончания матча. Игроки говорят, что проиграли потому, что русских болельщиков было слишком много, и они так орали, что запугали своими воплями всех игроков. Ввели в эмоциональный стресс. Поэтому они и проиграли. Боялись", — процитировала Алла Бут комментарий мужа.

Российский бизнесмен Виктор Бут был арестован 6 марта 2008 года в результате провокационной операции американских спецслужб на территории Таиланда, а через два года вывезен из страны в США с нарушениями местного и американского законодательства. Позже суд присяжных в Нью-Йорке признал его виновным, и россиянин был осужден на 25 лет тюрьмы. Виновным себя Бут не признал ни по одному пункту обвинения.

Его судили на основании диктофонных записей его разговора с платными агентами спецслужб США, выдававшими себя за колумбийских коммунистических повстанцев, и показаний одного свидетеля, присутствовавшего при разговоре. Бута обвиняли в подготовке сговора с целью убийства американских граждан и военнослужащих, материальной поддержке терроризма и незаконном обороте средств противовоздушной обороны. Никаких реальных действий, связанных с содержанием обвинений, Бут не совершал, и это было признано на суде.

К настоящему моменту россиянин находится в тюрьме более 10 лет. Два года из этого срока он провел в таиландских тюрьмах и восемь – в американских.