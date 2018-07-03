Обрадор набирает почти 53 процента на выборах президента Мексики

МЕХИКО, 3 июл – РИА Новости. Андрес Мануэль Лопес Обрадор набирает 52,95% голосов на выборах президента Мексики по итогам предварительного подсчета более 92% актов с избирательных участков.

Всего сейчас в программе предварительных результатов выборов зарегистрировано 144,3 тысячи актов из 156,8 тысячи.

На втором месте идет Рикардо Анайя (22,5%), на третьем – Хосе Антонио Мид (16,39%). Четвертое место занимает Хайме Родригес Кальдерон (5,13%).

Официальные итоги выборов Национальный избирательный институт Мексики обещает объявить в эту среду. Однако победу Лопеса Обрадора уже признали его конкуренты по выборам, действующий президент Мексики, многие иностранные лидеры, приславшие свои поздравления.

В должность Лопес Обрадор должен вступить на шесть лет с 1 декабря 2018 года.