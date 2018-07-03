Журнал Time назвал самых влиятельных людей в интернете в 2018 году

МОСКВА, 3 июл — РИА Новости. Журнал Time представил рейтинг 25 самых влиятельных людей в Интернете в 2018 году.

Среди тех, кто оказал на онлайн-сообщество наибольшее влияние и стал главным ньюсмейкером, оказались известные представители шоу-бизнеса, популярные блогеры, политики и даже целое движение. В списке значатся как те, чье влияние было положительным, так и те, кто вызвал недовольство и возмущение.

В этом году в рейтинг вошли певица Рианна, одна Instagram-публикация которой обвалила акции Snapchat на 4%, модель и молодая мама Кайли Дженнер, фото которой с новорожденной дочерью Сторми стало самым популярным в Instagram, стремительно набравшая популярность 17-летняя певица Ариэль Мартин, более известная как Baby Ariel, студенты-активисты из Паркленда, выступающие за ужесточение контроля над оборотом оружия, и даже президент США Дональд Трамп, который любит делать неоднозначные заявления в Twitter.

Также в числе самых влиятельных людей в интернете оказались рэпер Канье Уэст, корейская поп-группа BTS, Instagram-блогер Бизи Филиппс, женщины филиппинского движения #BabaeAko, шестилетний Youtube-блогер Райан, который занимает восьмое место в ежегодном списке самых высокооплачиваемых звезд YouTube в мире по версии журнала Forbes.

Кроме того, в рейтинг вошли студент Роланд Сабо, разместивший в сети аудиозапись "Yanny или Laurel? ", активисты против политики "нулевой терпимости" Шарлотта и Дейв Виллнер, японская модель плюс-сайз Наоми Ватанабэ, звезды YouTube Логан и Джейк Пол и другие.