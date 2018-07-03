После крушения лодки у берегов Ливии пропали более 60 мигрантов

Лодка с мигрантами недалеко от берегов Ливии. Архивное фото

Лодка с мигрантами недалеко от берегов Ливии. Архивное фото

ТРИПОЛИ, 3 июл — РИА Новости. Лодка с мигрантами затонула в Средиземном море у берегов Ливии, более 60 человек пропали, сообщил РИА Новости представитель ВМС страны.

Как сообщил представитель ВМС, резиновая лодка, на борту которой находились 104 мигранта, затонула у берегов Ливии. Не менее 63 человек пропали.

При этом береговой охране удалось спасти 276 человек с трех лодок, в том числе 41 мигрант был спасен с затонувшей лодки. Отмечается, что среди них есть граждане нескольких стран.

Европа переживает самый серьезный со времен Второй мировой войны миграционный кризис, вызванный, в первую очередь, рядом вооруженных конфликтов и экономических проблем в странах Африки и Ближнего Востока.

По данным Международной организации по миграции (IOM), с начала 2018 года по 20 июня число мигрантов, прибывших морским путем в Европу, составило почти 41 тысячу человек, погибли в Средиземном море 960 человек. За этот же период 2017 года к европейским берегам пристали около 85 тысяч человек, 2133 мигранта утонули.