В Белоруссии пообещали скорое появление первого самосвала-дрона на 130 тонн

МОСКВА, 3 июл — РИА Новости. Первый беспилотный карьерный самосвал грузоподъемностью 130 тонн скоро "выедет в свет", сообщил в интервью РИА Новости посол Белоруссии в РФ Игорь Петришенко.

"К производству беспилотных самосвалов-роботов готов белорусский автогигант БелАЗ. Первый беспилотный карьерный самосвал грузоподъемностью 130 тонн практически готов и скоро "выедет в свет". Автомобиль может перемещаться самостоятельно, без участия водителя", — сказал он.

БелАЗ уже в течение нескольких лет работает над беспилотными технологиями.

"У самосвала новый дизайн и принципиально иная концепция. Движение самосвала к месту погрузки или разгрузки будет происходить в полностью автоматическом режиме благодаря наличию высокоточной системы геопозиционирования GPS/ГЛОНАСС. Оптико-электронная система позволяет машине работать в любое время суток и при любых погодных условиях. Новый самосвал поможет минимизировать риски для человека в местах со сложными и неблагоприятными условиями", — отметил посол.

БелАЗ сегодня представляет более 30% мирового рынка карьерных самосвалов, а в классе 110-130 тонн – занимает более 50% мирового рынка. Его основные конкуренты — Caterpillar, Komatsu, Hitachi и Terex. Кроме России, которая занимает самый большой сегмент экспорта, грузовики марки БелАЗ пользуются спросом в ЮАР, Китае, Казахстане, Индии, Индонезии, Вьетнаме, Польше, Украине, Узбекистане, Иране, Эстонии и других странах.

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