Начальник генштаба подписал приказ о декоммунизации в украинской армии

МОСКВА, 3 июл — РИА Новости. Начальник генштаба вооруженных сил Украины Виктор Муженко подписал приказ о декоммунизации в армии. Об этом он написал на своей странице в Facebook.
Муженко добавил, что этот шаг служит подтверждением правильности курса.
Приказом утверждена соответствующая инструкция, которая должна быть доведена до каждой отдельной воинской части.
Так называемый закон о декоммунизации, запрещающий пропаганду советской символики, действует на Украине с 2015 года.
Новые нормы, в частности, предполагают переименование городов и улиц, названных в честь советских государственных деятелей. Институт национальной памяти публиковал список из 520 исторических личностей, чьи имена должны исчезнуть из географических названий.
Закон вызвал большой общественный резонанс из-за нечетко прописанных границ применения. Кроме того, при переименовании населенных пунктов власти зачастую игнорировали мнение местных жителей.