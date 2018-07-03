Министр культуры Южной Кореи выступил за создание единого с КНДР словаря

С.-ПЕТЕРБУРГ, 3 июл – РИА Новости. Южная Корея и КНДР должны создать единый словарь, сообщил в интервью РИА Новости министр культуры, спорта и туризма Южной Кореи То Чонхван.

"Мы смогли понять, что, несмотря на некоторые разногласия, мы можем взяться за руки и вместе выступать на одной сцене. После этого стало понятно, что существует острая необходимость в стандартизации языка, то есть нам нужно определить общий, понятный обеим странам, общий употребляемый язык, создать единый словарь", — сказал министр в интервью РИА Новости.

Полный текст интервью читайте на сайте ria.ru в 11.00 мск.