Эксперт оценил последствия избрания нового президента Мексики

МЕХИКО, 3 июл – РИА Новости, Дмитрий Знаменский. Победа Андреса Мануэля Лопеса Обрадора на выборах президента Мексики, о которой свидетельствуют данные подсчета голосов избирателей, будет означать, что с декабря 2018 года у страны изменится внешняя политика, считает профессор в области политики Автономного столичного университета Мехико, специалист по странам бывшего СССР Ана Гутьеррес дель Сид.

"Мне кажется, произойдет диверсификация в части внешней политики, что будет благоприятно для Мексики, а с Россией продолжатся традиционные дружественные связи", – заявила РИА Новости Гутьеррес дель Сид.

По ее словам, триумф Лопеса Обрадора, набирающего более половины голосов избирателей, свидетельствует об усталости мексиканцев от местных олигархов и коррумпированного политического класса. "Четвертая трансформация республики, которую обещает Лопес Обрадор, означает отделение экономической власти от олигархов при национальном правительстве, как это было сделано Путиным в России в момент его прихода к власти", — заявила профессор.

Она подчеркнула, что правление Лопеса Обрадора станет попыткой создать экономику, которая будет инвестировать в производственную инфраструктуру и сельское хозяйство, забытое после подписания соглашения о Североамериканской зоне свободной торговли НАФТА. "Также будет сделана попытка обеспечить ситуацию, при которой богатство не будет сосредоточено в руках небольшого числа людей, а будет произведено перераспределение в пользу образования, здравоохранения и других социальных нужд за счет экономии средств на зарплатах чиновников и борьбы с коррупцией", – сказала мексиканский политолог.

После подсчета 79,2% актов с избирательных участков Лопес Обрадор набирает 52,98% голосов. Он более чем на 30% опережает ближайшего преследователя Рикардо Анайю (22,51%). В должность Лопес Обрадор должен вступить на шесть лет с 1 декабря 2018 года.