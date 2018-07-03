Эксперт оценил последствия избрания нового президента Мексики

МЕХИКО, 3 июл – РИА Новости, Дмитрий Знаменский. Победа Андреса Мануэля Лопеса Обрадора на выборах президента Мексики, о которой свидетельствуют данные подсчета голосов избирателей, будет означать, что с декабря 2018 года у страны изменится внешняя политика, считает профессор в области политики Автономного столичного университета Мехико, специалист по странам бывшего СССР Ана Гутьеррес дель Сид.
По ее словам, триумф Лопеса Обрадора, набирающего более половины голосов избирателей, свидетельствует об усталости мексиканцев от местных олигархов и коррумпированного политического класса. "Четвертая трансформация республики, которую обещает Лопес Обрадор, означает отделение экономической власти от олигархов при национальном правительстве, как это было сделано Путиным в России в момент его прихода к власти", — заявила профессор.
После подсчета 79,2% актов с избирательных участков Лопес Обрадор набирает 52,98% голосов. Он более чем на 30% опережает ближайшего преследователя Рикардо Анайю (22,51%). В должность Лопес Обрадор должен вступить на шесть лет с 1 декабря 2018 года.