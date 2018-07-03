МЕХИКО, 3 июл – РИА Новости. Премьер-министр Канады Джастин Трюдо позвонил в понедельник победителю президентских выборов в Мексике Андресу Мануэлю Лопесу Обрадору, чтобы поздравить его и обсудить проблематику соглашения о Североамериканской зоне свободной торговли НАФТА.

Оба лидера сошлись во мнении о приоритетности актуализации НАФТА, что должно послужить на пользу народам обеих стран, сообщает портал Excelsior со ссылкой на информацию офиса канадского премьер-министра.

Трюдо и Лопес Обрадор договорились также о совместной работе для обеспечения экономического роста и защите прав коренных индейских народов.

После подсчета 79,2% актов с избирательных участков Лопес Обрадор набирает 52,98% голосов. Он более чем на 30% опережает ближайшего преследователя Рикардо Анайю (22,51%). В должность Лопес Обрадор должен вступить на шесть лет с 1 декабря 2018 года.