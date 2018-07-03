Генсек и Совбез ООН осудили теракт в афганском Джелалабаде

ООН, 3 июл — РИА Новости. Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш и члены Совета Безопасности организации выступили с осуждением теракта в городе Джелалабад в Афганистане, в результате которого погибли 19 человек и 30 получили ранения.

Первого июля в 160 километрах восточнее столицы Афганистана Кабула неподалеку от офиса губернатора в административном центре афганской провинции Нангархар городе Джелалабада прогремел взрыв, ответственность за который взяла на себя террористическая организация "Исламское государство"*.

"Генеральный секретарь выражает глубочайшие соболезнования семьям погибших и желает скорейшего выздоровления пострадавшим", — говорится в заявлении представителя генсека.

Там отмечается, что он "осуждает вчерашнее нападение террористов-смертников" и добавляет, что "большинство жертв принадлежат к небольшой сикхской и индуистской общине Афганистана".

Совбез ООН в своем заявлении также решительным образом осудил "ужасное и трусливое террористическое нападение" и выразил глубочайшее сочувствие и соболезнования семьям погибших и правительству Афганистана, а также пожелал выздоровления пострадавшим.

Члены Совета Безопасности подчеркнули необходимость привлечения к ответственности виновных, организаторов и спонсоров этих актов терроризма и настоятельно призвали все государства в соответствии со своими обязательствами по международному праву и соответствующим резолюциям Совета Безопасности активно сотрудничать с правительством Афганистана и всеми другими соответствующими органами в этом отношении.

* Террористическая организация, запрещенная в России