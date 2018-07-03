Совбез ООН осудил нападение на штаб группы G5 Sahel в Мали

Бронированная машина дымится после взрыва в Гао, северо-западный Мали. 1 июля 2018

Бронированная машина дымится после взрыва в Гао, северо-западный Мали. 1 июля 2018

МОСКВА, 3 июл — РИА Новости. Совет Безопасности ООН решительно осудил нападение на штаб региональных вооруженных сил группы G5 Sahel в Мали в прошлую пятницу, говорится в пресс-релизе.

В пятницу неизвестные атаковали штаб региональных вооруженных сил группы G5 Sahel в Мали. По данным СМИ, в результате атаки погибли шесть человек.

"Члены Совета Безопасности ООН самым решительным образом осудили террористическую атаку на штаб региональных вооруженных сил группы G5 Sahel в Севарэ, Мали, 29 июня", — говорится в сообщении.

Члены Совета Безопасности ООН подчеркнули, что терроризм во всех формах представляет одну из наиболее серьезных угроз миру и безопасности.

Формат G5 Sahel был создан в 2014 году пятью африканскими государствами — Мавританией, Мали, Буркина Фасо, Нигером и Чадом — для обсуждения вопросов развития и безопасности в регионе. В мае Европейский союз включил в мандат учебной миссии ООН в Мали консультирование и профессиональную поддержку совместных сил группы G5 Sahel.

* Террористическая организация, запрещенная в России