Украинского военного убили за отказ выпить

МОСКВА, 3 июл — РИА Новости. В Харьковской области военнослужащего избили до смерти за отказ от выпивки, сообщается на сайте областной прокуратуры.
Нетрезвого преступника такая реакция возмутила, и он несколько раз ударил военного в лицо, от чего мужчина потерял сознание. Злоумышленник продолжал добивать ногами потерпевшего и после того, как тот потерял сознание. От травм военнослужащий скончался в больнице на следующий день.
Обвиняемый находится под стражей, обвинительный акт направлен в городской суд. Дело будет рассматриваться по части 2 статьи 121 УК Украины (умышленное тяжкое телесное повреждение, повлекшее смерть потерпевшего), за это преступление предусмотрен срок до десяти лет.