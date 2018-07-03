МОСКВА, 3 июл — РИА Новости. Президент США Дональд Трамп планирует поговорить с президентом РФ Владимиром Путиным один на один в начале встречи в Хельсинки, сообщает телеканал CNN со ссылкой на источники.

Встреча Владимира Путина и Дональда Трампа пройдет в Хельсинки 16 июля.

Как сообщает телеканал, Трамп планирует поговорить с Путиным один на один до того, как к ним присоединятся другие члены делегаций.

Во время саммита США-КНДР в Сингапуре Трамп около часа говорил с лидером Северной Кореи Ким Чен Ыном в присутствии только переводчиков.

Первый в истории саммит США и КНДР, на котором встретились американский президент Дональд Трамп и северокорейский лидер Ким Чен Ын, состоялся 12 июня в Сингапуре. По итогам встречи Трамп заявил, что подписал "подробный" документ с КНДР, и подчеркнул, что процесс денуклеаризации Корейского полуострова начнется "очень быстро". Ким Чен Ын в свою очередь назвал подписание итогового документа саммита с Трампом в Сингапуре "новым стартом" в отношениях двух стран и пообещал "большие перемены" в будущем.