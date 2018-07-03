В Киеве испугались из-за новых наименований российских воинских частей

МОСКВА, 3 июл — РИА Новости. Указ Владимира Путина о присвоении 11 российским воинским частям почётных наименований в честь городов Украины, Белоруссии и Польши вызвал неоднозначную реакцию в Киеве. Некоторые украинские политики сочли, что этот шаг якобы "свидетельствует о планах по захвату страны".

"Меня решение Владимира Путина пугает, поскольку может свидетельствовать о реальных планах по захвату Украины. Я предлагаю вызвать силовиков в Верховную раду и дать отчёт о наших возможных действиях в том случае, если начнётся полномасштабное вторжение. Готовы ли мы к нему? Очень бы хотелось услышать ответ на этот вопрос", — сказали RT в Радикальной партии Украины.

Начальник Генштаба Украины Виктор Муженко на своей странице в Facebook заявил, что такие действия Путина являются четким сигналом Украине и миру, что Россия не собирается останавливаться на Донбассе и Крыме. Он также добавил, что это событие никак не влияет на Вооруженные силы Украины, которые имеют собственные военно-исторические традиции.

"1. Украинская армия имеет собственные военно-исторические традиции и действия России никак на нас не влияют. 2. Своими решениями россияне продолжают свою давнюю традицию — воровать чужую историю и славу. 3. Это маркировка территории и озвучивание претензий на земли других народов, к которым Россия не имеет никакого отношения", — написал Муженко.

В то же время, в Минобороны Украины пока не понимают, как реагировать на действия российского лидера.

"Мы воспринимаем это как плохую шутку. Если бы взаимоотношения между странами были хорошими, подобная инициатива вызвала бы только позитивные эмоции. А как воспринимать нынешний жест Владимира Путина, непонятно. Это знак для начала более глубоких переговоров или троллинг? Мы не понимаем, но об улучшении взаимоотношений между Украиной и Россией не может быть и речи", — рассказали в Минобороны Украины.

Указы Путина

Путин подписал серию указов о присвоении почётных наименований 11 частям российской армии. Глава государства поставил свою подпись под документами ещё 30 июня, и они уже вступили в силу.

Согласно документам, три танковых полка получили названия, связанные с городами Украины. Так, 6-й танковый полк стал гвардейским Львовским, 68-й — гвардейским Житомирско-Берлинским, 163-й — гвардейским Нежинским.

90-я гвардейская танковая Витебско-Новгородская дивизия, 856-й гвардейский самоходный артиллерийский Кобринский полк и 102-й мотострелковый Слонимско-Померанский полк получили почётные наименования в честь белорусских городов.

Также в российской армии появилась часть, названная в честь столицы Польши, — 381-й гвардейский Варшавский артиллерийский полк. 150-я мотострелковая дивизия стала Идрицко-Берлинской, а 400-й самоходный артиллерийский полк — Трансильванским.