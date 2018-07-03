В Швеции назвали проблемы из-за отсутствия диалога между Путиным и Трампом

ООН, 3 июл — РИА Новости. Постоянный представитель Швеции при ООН Улоф Скуг считает, что отсутствие контакта на высшем уровне между Россией и США не способствует улучшению взаимодействия в Совете Безопасности ООН.

"По поводу саммита (главы РФ Владимира) Путина и (президента США Дональда) Трампа, с точки зрения Совета Безопасности, это было проблемой, что диалога на высшем уровне между самыми влиятельными властями в мире нет, это способствовало усложнению ситуации и появлению конфликтов в Совбезе", — сказал Скуг в понедельник на пресс-конференции в ООН, посвященной началу председательства Швеции в Совете.

Он добавил, что у Швеции есть "свой взгляд на ситуацию с Крымом (вхождение полуострова в состав России — ред.), а также по поводу безопасности и нарушения границ в Европе" и Швеция не исключает, что по этой позиции произойдут какие-то изменения после встречи Путина и Трампа.

При этом Скуг отметил, что если встреча двух лидеров "может обеспечить более благоприятный рабочий климат, более благоприятный климат в мире — то почему бы и не поприветствовать это".

"Давайте посмотрим (как это будет — ред.)", — заключил Скуг.

Встреча Владимира Путина и Дональда Трампа пройдет в Хельсинки 16 июля.