Украинский политик объяснил, почему Киев потерял Крым

МОСКВА, 3 июл — РИА Новости. Украина смогла бы избежать потери Крыма и конфликта в Донбассе, если бы находилась в нейтральном статусе, заявил глава партии "Основа" Андрей Николаенко в эфире телеканала NewsOne.

Политик напомнил, что еще до распада Советского Союза в 1990 году Верховный Совет Украинской ССР принял декларацию о независимости, в которой закреплялся нейтралитет Киева. По словам Николаенко, большинство украинцев также поддержали этот документ.

"Девяносто четыре процента украинцев проголосовали за ту декларацию, подтвердив нейтральный статус нашего государства. И если бы предыдущие президенты не дергали нас между Москвой и Вашингтоном, а делали то, что решил народ Украины в 1990 году, до независимости, то мы не имели бы сегодня проблемы с Крымом и войны на Донбассе", — сказал он.

Крым стал российским регионом по итогам референдума, проведенного после госпереворота на Украине. За воссоединение с Россией проголосовали 96,77 процента избирателей Республики Крым и 95,6 процента жителей Севастополя. Украина по-прежнему считает полуостров своей "временно оккупированной" территорией. По словам президента России Владимира Путина, вопрос Крыма "закрыт окончательно".

В апреле 2014 года украинские власти начали военную операцию против самопровозглашенных ДНР и ЛНР на юго-востоке Украины. Россию обвинили во вмешательстве в конфликт в Донбассе, однако Москва отвергает такие заявления и подчеркивает, что не выступает стороной внутриукраинского конфликта.