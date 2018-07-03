В Израиле принят закон, способный лишить Палестину сотен миллионов долларов

ТЕЛЬ-АВИВ, 3 июл — РИА Новости. Израильские парламентарии утвердили закон о сокращении средств, переводимых Палестинской национальной администрации, на сотни миллионов долларов, которые та выплачивает семьям соотечественников, убитых, раненных или арестованных за нападения на граждан еврейского государства, сообщила пресс-служба Кнессета.

Власти Израиля оценивают ежегодные расходы ПНА на эти цели в 360 миллионов долларов или 7% бюджета и видят в них в них оправдание террора и материальный стимул к его продолжению.

"Кнессет на пленарном заседании утвердил во втором и третьем чтениях законопроект о замораживании сумм, которые Палестинская администрация переводит террористам, из средств, получаемых ей от израильского правительства", — сообщил парламент.

Израиль ежемесячно собирает от имени и для нужд органов палестинского самоуправления налоги и пошлины в размере около 100 миллионов долларов, которые составляют одну из основных доходных статей бюджета ПНА.

Сами палестинцы трактуют выплаты, прекращения которых от них требуют Израиль и США, как помощь жертвам оккупации и говорят, что средства распределяются между 35 тысячами семей.

Авторы законопроекта, принятого голосами 87 из 120 депутатов, доказывают, что новый документ позволяет уйти от практики, которая, по их словам, равносильна косвенному участию Израиля в финансировании палестинского террора.