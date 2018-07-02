Зеехофер сообщил о достижении согласия по вопросу мигрантов

Беженцы с Ближнего Востока у выставочного центра в Гамбурге. Архивное фото

Беженцы с Ближнего Востока у выставочного центра в Гамбурге. Архивное фото

МОСКВА, 2 июл — РИА Новости. Председатель Христианско-социального союза (ХСС) Хорст Зеехофер сообщил, что ХДС и ХСС удалось достичь согласия по вопросу мигрантов, и что он хочет остаться министром, сообщает газета Rheinische Post.

Ранее издание Bild сообщило, что достижение соглашения между ХДС и ХСС близко. Таким образом, Зеехофер сможет остаться на обоих постах.

"Мы пришли к согласию", — приводит газета слова Зеехофера. Он также заявил, что хочет остаться "на своей должности".

В последние недели в альянсе ХДС/ХСС, который вместе с социал-демократами из СДПГ состоит в коалиционном правительстве Германии, разгорелся серьезный конфликт по теме миграционной политики. Зеехофер разработал генеральный план в сфере миграции Masterplan Migration, который не нашел поддержки у лидера ХДС Меркель.

План Зеехофера

В документе идет речь о запрете на въезд на территорию страны беженцев, не имеющих при себе удостоверяющих личность документов, а также лиц, которым ранее уже было отказано в предоставлении убежища на территории ФРГ. Отказ, в частности, мог быть связан с тем, что прибывшие уже подали прошение о предоставлении убежища в другой стране ЕС.

Такая мера, по замыслу разработчиков, должна быть реализована в одностороннем порядке, без согласования с европейскими соседями.

Меркель, в свою очередь, выступает за общеевропейское решение этой проблемы и считает, что предложение лидера ХСС противоречит европейским нормам предоставления убежища и немецкому законодательству.

Сторонники канцлера указывают, что положение об общеевропейском решении миграционного кризиса содержится в коалиционном соглашении, на основании которого работает нынешнее правительство Германии.