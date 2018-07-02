Российские инспекторы проверят военный объект в Норвегии

МОСКВА, 2 июл — РИА Новости. Российские инспекторы во вторник в соответствии с Венским документом 2011 года о мерах укрепления доверия и безопасности проверят военный объект Норвегии, сообщил департамент информации и массовых коммуникаций Минобороны России.

"В соответствии с Венским документом 2011 года о мерах укрепления доверия и безопасности российская группа инспекторов… 3 июля… планирует посещение по оценке военного объекта вооруженных сил Норвегии", — приводятся в сообщении слова начальника российского национального Центра по уменьшению ядерной опасности Сергея Рыжкова.

Он пояснил, что такие посещения проводятся "с целью проверки информации о военных силах и планах развертывания основных систем вооружений и военной техники".

Он отметил, что в ходе проверки инспекторы посетят военный объект Норвегии в месте его обычного расположения в мирное время.

"На брифинге будет получена информация от командования относительно личного состава, а также основных систем вооружения и техники", — рассказал Рыжков.