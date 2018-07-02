В Айдахо предъявили обвинение мужчине, напавшему с ножом на беженцев

МОСКВА, 2 июл — РИА Новости. Американцу Тимми Киннеру, совершившему нападение с ножом на праздновании дня рождения трехлетней девочки в штате Айдахо, предъявлено обвинение в убийстве, сообщает издание Idaho Statesman со ссылкой на полицию.

Ранее сообщалось, что в минувшую субботу 30-летний мужчина совершил нападение в доме, где живут беженцы. Девять человек, в том числе дети, получили ножевые ранения и были госпитализированы. Нападавшего задержали. Он обвинялся в применении силы с отягчающими обстоятельствами по девяти пунктам и по шести пунктам из-за причинения вреда ребенку.

Как пишет издание, по последним данным, трехлетняя девочка скончалась. Еще семь человек остаются в больнице с ранениями разной степени тяжести, один пострадавший был выписан.

В связи с кончиной ребенка Киннеру в понедельник было предъявлено обвинение в убийстве.