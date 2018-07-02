В Айдахо предъявили обвинение мужчине, напавшему с ножом на беженцев

МОСКВА, 2 июл — РИА Новости. Американцу Тимми Киннеру, совершившему нападение с ножом на праздновании дня рождения трехлетней девочки в штате Айдахо, предъявлено обвинение в убийстве, сообщает издание Idaho Statesman со ссылкой на полицию.
Как пишет издание, по последним данным, трехлетняя девочка скончалась. Еще семь человек остаются в больнице с ранениями разной степени тяжести, один пострадавший был выписан.
В связи с кончиной ребенка Киннеру в понедельник было предъявлено обвинение в убийстве.