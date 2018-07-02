В Иране загорелся один из крупнейших национальных парков

ТЕГЕРАН, 2 июл — РИА Новости. На северо-востоке Ирана горит один из крупнейших национальных парков страны — Голестан, передает агентство Fars со ссылкой на главу местного управления по окружающей среде Амира Абдуса.

"Пожар в течение двух часов уничтожил более 100 гектаров пастбищных территорий", — сообщил агентству Абдус.

Он пояснил, что огонь перебросился из соседней провинции Северный Хорасан, чему способствовала сухая почва и трава. Пламя движется с востока на запад – в сторону лесных массивов парка.

По словам Абдуса, к тушению пожара уже подключились военные — армия и силы Корпуса стражей Исламской революции, однако возможности взять под контроль пламя пока нет и до следующего дня не будет.

Национальный парк Голестан главным образом сосредоточен в восточной части горной цепи Альборз (Эльбурс). Одной из особенностей парка, площадь которого составляет порядка 900 квадратных километров, является сочетание горно-равнинных территорий, а также дождевых лесов и полупустынь, сам же природный объект рассматривается UNESCO как биосферный заповедник.