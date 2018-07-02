В Мексике убили еще одного мэра сразу после выборов

МЕХИКО, 2 июл – РИА Новости. Мэр города Текалитлан в мексиканском штате Халиско был убит утром в понедельник, сразу после окончания всеобщих выборов в латиноамериканской стране, сообщает прокуратура штата.

По данным ведомства, Виктор Диас был расстрелян неизвестными бандитами в своей машине. Находившаяся с ним в салоне женщина была ранена и доставлена в госпиталь.

По последним данным, только в предвыборной кампании перед прошедшими в воскресенье всеобщими выборами в Мексике были убиты более 130 политиков. Из них 28 готовились стать кандидатами на выборные должности, еще 14 уже были зарегистрированы.