СМИ рассказали о китайском "лазерном АК-47"

МОСКВА, 2 июл — РИА Новости. Ученые из Китая создали лазерную штурмовую винтовку ZKM-500, которую уже нарекли "лазерным АК-47", сообщает South China Morning Post.

Лазерная винтовка считается нелетальным оружием и способна поражать цель на расстоянии 800 метров. При этом она может ослепить противника и прожигать ткань и кожу. Как отмечает издание, винтовка "прожигает одежду в мгновение ока, и если ткань легко воспламеняющаяся, то одежда на человеке может загореться целиком".

Мощности батареи винтовки хватает на более чем тысячу выстрелов длительностью не более двух секунд, при этом аккумулятор можно заряжать. Сам выстрел из винтовки невозможно заметить невооруженным глазом.

"Никто не будет знать, откуда был произведен выстрел. Это будет выглядеть как несчастный случай", — отмечают создатели винтовки.

Стоимость одной ZKM-500 будет составлять около 15 тысяч долларов.